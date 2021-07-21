В Киеве на мосту Патона прорвало трубу
В среду, 21 июля, в Киеве в очередной раз прорвало трубу на мосту Патона
Об этом сообщает "Киев Оперативный", пишет RegioNews.
По словам киевлян, с моста Патона снова течет "водопад" из-за прорыва трубы.
Напомним, в начале июля в Киеве частично обвалился Берестейский мост.
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