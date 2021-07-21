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21 июля 2021, 14:59 675

В Киеве на мосту Патона прорвало трубу

21 июля 2021, 14:59 675
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Фото из открытых источников
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В среду, 21 июля, в Киеве в очередной раз прорвало трубу на мосту Патона

Об этом сообщает "Киев Оперативный", пишет RegioNews.

По словам киевлян, с моста Патона снова течет "водопад" из-за прорыва трубы.

Напомним, в начале июля в Киеве частично обвалился Берестейский мост.

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