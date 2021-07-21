У Києві на мосту Патона прорвало трубу
У середу, 21 липня, в Києві в черговий раз прорвало трубу на мосту Патона
Про це повідомляє "Київ оперативний", пише RegioNews.
За словами киян, з моста Патона знову тече "водоспад" через прорив труби.
Нагадаємо, на початку липня у Києві частково обвалився Берестейський міст.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні