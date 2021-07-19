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19 июля 2021, 15:13 2524

В Киеве возле Житомирской провалился асфальт

19 июля 2021, 15:13 2524
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Фото из открытых источников
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В столице возле станции метро "Житомирская" провалился асфальт

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

"Асфальт провалился после ливня и на улице Живописной (в районе метро Житомирская). Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Киев накрыл мощный ливень, в результате чего закрыта станция метро.

Украина Киев асфальт Житомирская область Дожди

 
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