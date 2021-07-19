В Киеве возле Житомирской провалился асфальт
В столице возле станции метро "Житомирская" провалился асфальт
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".
"Асфальт провалился после ливня и на улице Живописной (в районе метро Житомирская). Движение затруднено", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Киев накрыл мощный ливень, в результате чего закрыта станция метро.
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