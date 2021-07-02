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02 июля 2021, 15:32 2102

На Киевщине 18-летнюю беременную девушку подозревают в убийстве матери

02 июля 2021, 15:32 2102
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Фото: Facebook
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В селе Великая Бугаевка в доме во время ссоры девушка толкнула мать и пошла спать, а утром нашла мать мертвой на том же месте

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Так, в отдел полиции Василькова поступило сообщение о том, что в селе Большая Бугаевка пропала хозяйка одного из домов. Об исчезновении женщины правоохранителей известила ее старшая дочь.

Следователи установили, что накануне исчезновения женщина вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное. Затем родственницы вернулись домой, между ними возникла ссора во время которой 18-летняя дочь толкнула мать и пошла спать.

Утром девушка проснулась, нашла мать мертвой. Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила мать на территории домовладения, где правоохранители и обнаружили тело хозяйки", - говорится в сообщении.

Труп был направлен на экспертизу, впрочем, выяснить причины смерти не удалось из-за резких гнилостных изменений. Вместе с тем следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.

По данному факту открыто уголовное производство - умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине 17-летний парень убил почтальона.

смерть женщины беременность Дом полиция расследование

 
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