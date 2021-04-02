В Киеве инвесторы банка "Аркада" перекрыли одну из центральных улиц

Они заблокировали улицу Институтскую напротив Нацбанка

Они заблокировали улицу Институтскую напротив Нацбанка

Фото: PavlovskyNews

В Киеве, 2 апреля, вкладчики банка "Аркада" перекрыли улицу Институтскую, после пойдут к Офису президента. Протестующие требуют помочь им достроить ЖК, выделив на ипотечные кредиты для населения 3,5 млрд грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Протест инвесторов в правительственном квартале начался в 09:30 под Кабмином. После Нацбанка они направятся под Офис президента. Учасники акции требовали, чтоб к ним вышел глава Национального банка Кирилл Шевченко, но к ним подошел его представителя, который зарегистрировал обращение.

Как отмечается, на акции протеста они выходят с мая 2020 года, но их никто не слышит. Митингующие хотят обратить внимание чиновников на остановленное в 2018 году строительство квартир трех ЖК: "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Впоследствии в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведения банка с рынка не связанные с пандемией.