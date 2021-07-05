В столице на кладбище мужчину убили крестом с могилы

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В столице на одном из городских кладбищ нашли тело мужчины со следами избиения

Как сообщили в Департаменте уголовного розыска, рядом с мужчиной лежал окровавленный деревянный крест, пишет RegioNews.

"Правоохранители, прибывшие на вызов, увидели ужасное зрелище - тело убитого было обильно покрыто многочисленными колото-резаными ранениями различной локации и разных размеров, а части головы вообще не было. Рядом с телом лежал окровавленный деревянный крест, которым, вероятно, и разбили голову пострадавшему", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что убитый был бездомным и жил на этом же кладбище. В результате следственно-розыскных действий был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. Убийца заявил, что причиной его такого поступка стал конфликт.

Напомним, на Киевщине 18-летнюю беременную девушку подозревают в убийстве матери.