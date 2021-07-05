08:52  05 июля
COVID в Украине: за сутки выявили 244 новых случаев
09:41  05 июля
Непогода в Украине: без света осталось почти 30 населенных пунктов
18:06  05 июля
Боевики на Донбассе начали меньше стрелять: всего три нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 июля 2021, 16:20 2179

В столице на кладбище мужчину убили крестом с могилы

05 июля 2021, 16:20 2179
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице на одном из городских кладбищ нашли тело мужчины со следами избиения

Как сообщили в Департаменте уголовного розыска, рядом с мужчиной лежал окровавленный деревянный крест, пишет RegioNews.

"Правоохранители, прибывшие на вызов, увидели ужасное зрелище - тело убитого было обильно покрыто многочисленными колото-резаными ранениями различной локации и разных размеров, а части головы вообще не было. Рядом с телом лежал окровавленный деревянный крест, которым, вероятно, и разбили голову пострадавшему", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что убитый был бездомным и жил на этом же кладбище. В результате следственно-розыскных действий был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. Убийца заявил, что причиной его такого поступка стал конфликт.

Напомним, на Киевщине 18-летнюю беременную девушку подозревают в убийстве матери.

Украина Киев убийство смерти кладбище

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram