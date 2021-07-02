В Киеве на фестивале будут вакцинировать от COVID-19
В Киеве на протяжении фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
По информации ведомства, вакцинация будет проходить в павильоне №9 по предварительной записи.
"Центр вакцинации будет работать с 10:00 до 16:00. Вакцинироваться там могут все желающие по предварительной записи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что покупать билет на сам фестиваль для вакцинации не нужно.
Вакцинировать граждан будут препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Напомним, что Киевский центр вакцинации в МВЦ будет работать пять дней на этой неделе.
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