12:41  02 июля
В Минздраве хотят вакцинировать от коронавируса детей
13:01  02 июля
В Киеве закроют станцию метро: будут проводить антитеррористические учения
08:11  02 июля
Обострение на Донбассе: 26 нарушений за сутки, есть травмированный
UA | RU
UA | RU
02 июля 2021, 11:58 7

В Киеве на фестивале будут вакцинировать от COVID-19

02 июля 2021, 11:58 7
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве на протяжении фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По информации ведомства, вакцинация будет проходить в павильоне №9 по предварительной записи.

"Центр вакцинации будет работать с 10:00 до 16:00. Вакцинироваться там могут все желающие по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покупать билет на сам фестиваль для вакцинации не нужно.

Вакцинировать граждан будут препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Напомним, что Киевский центр вакцинации в МВЦ будет работать пять дней на этой неделе.

коронавирус Украина вакцина Киев вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua