В транспорте столицы больше не будет кондукторов

Фото из открытых источников

С 1 июля в наземном транспорте Киева нет кондукторов. Киевлян постепенно переводят на электронную систему оплаты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Ранее пассажиры покупали у кондукторов билеты на проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах, однако теперь должность кондуктора отменили.

Как сообщили в "Киевпасстранс", штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Часть сотрудников теперь станут контролерами и будут проверять оплату проезда в городском транспорте.

Впрочем, как отметили на предприятии, часть кондукторов пришлось уволить окончательно, потому что они не подходили на должность контролера по возрасту.

Ранее сообщалось, что электронный билет на транспорт в столице заработает аж через полтора года.