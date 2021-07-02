В транспорте столицы больше не будет кондукторов
С 1 июля в наземном транспорте Киева нет кондукторов. Киевлян постепенно переводят на электронную систему оплаты
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".
Ранее пассажиры покупали у кондукторов билеты на проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах, однако теперь должность кондуктора отменили.
Как сообщили в "Киевпасстранс", штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Часть сотрудников теперь станут контролерами и будут проверять оплату проезда в городском транспорте.
Впрочем, как отметили на предприятии, часть кондукторов пришлось уволить окончательно, потому что они не подходили на должность контролера по возрасту.
Ранее сообщалось, что электронный билет на транспорт в столице заработает аж через полтора года.
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