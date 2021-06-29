У столичному метро помер кур'єр
У центрі Києва в метрополітені помер кур’єр
Про це йдеться у групі "Транспорт Києва” в Facebook, пише RegioNews.
Тіло чоловіка з рюкзаком служби доставки виявили в переході між станціями підземки "Хрещатик” і "Майдан Незалежності”, через що перекрили один з проходів.
Зазначимо, що інцидент стався в підземці 27 червня, але інформації з цього приводу з боку столичної поліції чи КП "Київський метрополітен” не надходило. Причини та обставини трагедії з’ясовуються.
Нагадаємо, нещодавно у Києві біля метро помер продавець кіоску.
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