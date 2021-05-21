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21 мая 2021, 10:42 780

В Святошинском районе столицы подстрелили мужчину

21 мая 2021, 10:42 780
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Фото из открытых источников
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В ночь на пятницу, 21 мая, в Святошинском районе Киеве на улице Верховинной произошла перестрелка, в результате которой парню прострелили ногу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Мужчину, который открыл огонь, задержали правоохранители. Пострадавшего парня медики госпитализировали в больницу. Судя по видео, раненый в момент госпитализации еще находился в сознании.

Напомним, недавно в Запорожской области в результате стрельбы пострадали два человека - конфликт произошел между двумя компаниями мужчин.

Украина криминал стрельба Киев полиция

 
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