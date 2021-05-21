В Святошинском районе столицы подстрелили мужчину
В ночь на пятницу, 21 мая, в Святошинском районе Киеве на улице Верховинной произошла перестрелка, в результате которой парню прострелили ногу
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Мужчину, который открыл огонь, задержали правоохранители. Пострадавшего парня медики госпитализировали в больницу. Судя по видео, раненый в момент госпитализации еще находился в сознании.
Напомним, недавно в Запорожской области в результате стрельбы пострадали два человека - конфликт произошел между двумя компаниями мужчин.
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