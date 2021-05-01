Смертельная авария в Киеве: водителю избрали меру пресечения

Виновнику трагедии грозит от 5 до 10 лет лишения свободы

Виновнику трагедии грозит от 5 до 10 лет лишения свободы

Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения водителю Infiniti, по вине которого минувшей ночью в аварии в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Виновник смертельного ДТП взят под стражу сроком на 60 суток. Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел.

Водителя задержали после аварии. Его действия квалифицированы по статье "управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или психотропных веществ". Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливается обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в ночь на 1 мая в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева один человек погиб, двое-травмированы.