Смертельна аварія у Києві: водію обрали запобіжний захід

Винуватцю трагедії загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Винуватцю трагедії загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Фото з відкритих джерел

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід водієві Infiniti, з вини якого минулої ночі в аварії у центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Винуватця смертельної ДТП взято під варту строком на 60 діб. Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив.

Водія затримали після аварії. Його дії кваліфіковані за статтею "керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин". Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Наразі встановлюється обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у центрі Києва одна людина загинула, двоє - травмовані.