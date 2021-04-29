В центре Одессы горел жилой дом: жильцов эвакуировали

Во время тушения пожара спасли 33-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь

Во время тушения пожара спасли 33-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь

Фото: ГСЧС

В ночь на 29 апреля в центре Одессы по улице Ришельевской произошел пожар в жилом доме: жильцов эвакуировали, пострадавших нет.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

Так, сообщение о пожаре поступило в 03:00 часа ночи на линию Службы спасения "101": было сообщено о возгорании в квартире жилого дома по адресу ул. Ришельевская, 56.

Пожар разгорелся в коридоре на 2 этаже дома.

Во время тушения пожара по выдвижной лестнице из квартиры 4, 3-го этажа, спасли хозяйку 33 и ее дочь 8 лет, из остальных квартир подъезда эвакуированы 10 человек - они вышли сами", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, убыток - устанавливается.

Напомним, в Черкассах из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали жителей.