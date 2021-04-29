В центре Одессы горел жилой дом: жильцов эвакуировали
В ночь на 29 апреля в центре Одессы по улице Ришельевской произошел пожар в жилом доме: жильцов эвакуировали, пострадавших нет.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.
Так, сообщение о пожаре поступило в 03:00 часа ночи на линию Службы спасения "101": было сообщено о возгорании в квартире жилого дома по адресу ул. Ришельевская, 56.
Пожар разгорелся в коридоре на 2 этаже дома.
Во время тушения пожара по выдвижной лестнице из квартиры 4, 3-го этажа, спасли хозяйку 33 и ее дочь 8 лет, из остальных квартир подъезда эвакуированы 10 человек - они вышли сами", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, убыток - устанавливается.
Напомним, в Черкассах из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали жителей.