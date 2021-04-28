Стало известно, когда в Киеве возобновят прием первоклассников
Ранее его прекратили из-за карантина
Ранее его прекратили из-за карантина
В столице с 5 мая возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, пишет RegioNews.
"Со следующей среды, 5 мая, город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - сказал мэр.
Отметим, что решение принято в рамках ослабления карантина в столице.
Напомним, что в Киеве с 1 мая ослабят карантин. Возобновят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны, фитнес-центры и общественный транспорт.
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