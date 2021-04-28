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28 апреля 2021, 14:04 7

Стало известно, когда в Киеве возобновят прием первоклассников

28 апреля 2021, 14:04 7
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Рixabay
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В столице с 5 мая возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, пишет RegioNews.

"Со следующей среды, 5 мая, город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - сказал мэр.

Отметим, что решение принято в рамках ослабления карантина в столице.

Напомним, что в Киеве с 1 мая ослабят карантин. Возобновят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны, фитнес-центры и общественный транспорт.

коронавирус Киев карантин школа Кличко Виталий

 
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