В Винницкой области на взятке задержали руководителя подразделения налоговой службы

Он требовал у главы фермерского хозяйства 50 тысяч за непроведение налоговой проверки

Он требовал у главы фермерского хозяйства 50 тысяч за непроведение налоговой проверки

Фото: Facebook

Руководителя одного из структурных подразделений Главного управления Государственной налоговой службы в Винницкой области задержали и сообщили о подозрении во время получения взятки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис генпрокурора. Чиновник требовал у главы фермерского хозяйства 50 тыс грн за непроведение налоговой проверки на основании якобы имеющихся у налоговой заявлений. Также, за определенный процент от суммы налоговых обязательств, он пообещал решить вопрос о беспрепятственной регистрации налоговых накладных, которые планировал подать предприниматель", - говорится в сообщении. После получения неправомерной выгоды налоговика задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Ранее сообщалось, что в Одесской области во время получения взятки задержан чиновник водной полиции.

.