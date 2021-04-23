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23 апреля 2021, 11:51 377

В Винницкой области на взятке задержали руководителя подразделения налоговой службы

23 апреля 2021, 11:51 377
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Он требовал у главы фермерского хозяйства 50 тысяч за непроведение налоговой проверки 
Он требовал у главы фермерского хозяйства 50 тысяч за непроведение налоговой проверки 
Фото: Facebook
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Руководителя одного из структурных подразделений Главного управления Государственной налоговой службы в Винницкой области задержали и сообщили о подозрении во время получения взятки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис генпрокурора.

Чиновник требовал у главы фермерского хозяйства 50 тыс грн за непроведение налоговой проверки на основании якобы имеющихся у налоговой заявлений. Также, за определенный процент от суммы налоговых обязательств, он пообещал решить вопрос о беспрепятственной регистрации налоговых накладных, которые планировал подать предприниматель", - говорится в сообщении.

После получения неправомерной выгоды налоговика задержали правоохранители.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что в Одесской области во время получения взятки задержан чиновник водной полиции.

взятка Винницкая область налоги налоговая служба предприниматели

 
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