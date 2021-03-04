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04 марта 2021, 17:25 782

На Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка

04 марта 2021, 17:25 782
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Сейчас в полиции проводят расследование по этому делу
Сейчас в полиции проводят расследование по этому делу
Фото из открытых источников
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На Закарпатье в селе Фанчиково Виноградовского района повесилась 13-летняя девушка.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"), сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, о факте самоубийства подростка полицию сообщили вчера вечером, 3 марта.

Сейчас в полиции проводят расследование по этому делу, ювеналы опрашивают родных девочки и друзей из ее близкого круга. Из этических соображений в полиции не разглашают деталей и версий следствия. Но заверили, что проверяют все версии.

О факте самоубийства сообщил в сети Фейсбук местный активист Сергей Волошин.

Posted by Сергей Волошин on Wednesday, March 3, 2021

Он также призвал родителей в селе проверьте телефоны своих детей на предмет странных или подозрительных сообщений.

Напомним, в Сумах умерла школьница, у которой случился инсульт на уроке физкультуры.

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