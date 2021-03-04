На Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка

Сейчас в полиции проводят расследование по этому делу

Сейчас в полиции проводят расследование по этому делу

Фото из открытых источников

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"), сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, о факте самоубийства подростка полицию сообщили вчера вечером, 3 марта.

Сейчас в полиции проводят расследование по этому делу, ювеналы опрашивают родных девочки и друзей из ее близкого круга. Из этических соображений в полиции не разглашают деталей и версий следствия. Но заверили, что проверяют все версии.

О факте самоубийства сообщил в сети Фейсбук местный активист Сергей Волошин.

Posted by Сергей Волошин on Wednesday, March 3, 2021

Он также призвал родителей в селе проверьте телефоны своих детей на предмет странных или подозрительных сообщений.

Напомним, в Сумах умерла школьница, у которой случился инсульт на уроке физкультуры.