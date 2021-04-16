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16 апреля 2021, 14:42 683

В Киеве закрыли два ресторана за нарушение карантинных ограничений

16 апреля 2021, 14:42 683
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Заведения ожидает штраф от 34 до 170 тысяч гривен
Заведения ожидает штраф от 34 до 170 тысяч гривен
Фото: из открытых источников
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В столице закрыли два ресторана "Хлебный" за нарушение карантинных ограничений. На основании выявленных нарушений на руководителей заведений составили административные протоколы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В целом за прошедшие сутки проверено 32 ночных заведения, обнаружили и закрыли 2 ресторана, которые работали с нарушением карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Нарушения обнаружили в ресторанах "Хлебный" на улице Льва Толстого, 11/61 и на улице Богдана Хмельницкого, 32.

На основании выявленных нарушений на руководителей заведений составлены протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а для заведения предусмотрен штраф в размере от 34 до 170 тысяч.

Напомним, в Киеве за неделю локдауна полиция составила 160 админпротоколов.

карантин проверки штраф ресторан Ограничение локдаун

 
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