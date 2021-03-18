Предприниматели 19 марта проведут акцию протеста в центре Киева из-за локдауна

Масштабный митинг состоится на Майдане Независимости и в правительственном квартале

Масштабный митинг состоится на Майдане Независимости и в правительственном квартале

Страна

В пятницу, 19 марта, предприниматели выйдут на акцию протеста против локдауна под Киевскую городскую государственную администрацию, а в понедельник, 22 марта, состоится масштабный митинг на Майдане Независимости и в правительственном квартале.

Как пишет RegioNews, об этом "Стране" сообщил глава движения SaveФОП Сергей Доротич.

"Мы выходим на акцию протеста под КГГА уже завтра. Главное требование - отмена решения по ужесточению карантина в столице. Это - убийство бизнеса. Работать нам снова запрещают, при этом ни о каких компенсациях столичные власти пока не говорят" - сказал он.

Доротич добавил, что предприниматели планируют выйти на Майдан, а потом пойти под Кабмин и к Офису президента.

"По нашим подсчетам, соберется до 10 тысяч человек - из столицы и регионов. Будем требовать от власти дать нам спокойно работать, отменить непомерную фискализацию ФОПов, сохранить упрощенку", - сказал Доротич.

Напомним, ранее Кличко заявил, что в Киеве с 20 марта вводят локдаун.