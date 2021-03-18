09:02  18 марта
В Украине обнаружили более 15 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  18 марта
В Раде оценили возможность денонсации Харьковских соглашений
18:26  18 марта
На Донбассе шесть обстрелов из запрещенного оружия, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
18 марта 2021, 16:25 236

Предприниматели 19 марта проведут акцию протеста в центре Киева из-за локдауна

18 марта 2021, 16:25 236
Читайте також українською мовою
Масштабный митинг состоится на Майдане Независимости и в правительственном квартале
Масштабный митинг состоится на Майдане Независимости и в правительственном квартале
Страна
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 19 марта, предприниматели выйдут на акцию протеста против локдауна под Киевскую городскую государственную администрацию, а в понедельник, 22 марта, состоится масштабный митинг на Майдане Независимости и в правительственном квартале.

Как пишет RegioNews, об этом "Стране" сообщил глава движения SaveФОП Сергей Доротич.

"Мы выходим на акцию протеста под КГГА уже завтра. Главное требование - отмена решения по ужесточению карантина в столице. Это - убийство бизнеса. Работать нам снова запрещают, при этом ни о каких компенсациях столичные власти пока не говорят" - сказал он.

Доротич добавил, что предприниматели планируют выйти на Майдан, а потом пойти под Кабмин и к Офису президента.

"По нашим подсчетам, соберется до 10 тысяч человек - из столицы и регионов. Будем требовать от власти дать нам спокойно работать, отменить непомерную фискализацию ФОПов, сохранить упрощенку", - сказал Доротич.

Напомним, ранее Кличко заявил, что в Киеве с 20 марта вводят локдаун.

Украина Киев предприниматели локдаун ФОП

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Сто дней Полоскова: на каких китах плывет к светлому будущему глава Закарпатской ОГА
Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram