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18 березня 2021, 16:25 169

ФОПи 19 березня проведуть акцію протесту у центрі Києва через локдаун

18 березня 2021, 16:25 169
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Масштабний мітинг відбудеться на Майдані Незалежності та в урядовому кварталі
Масштабний мітинг відбудеться на Майдані Незалежності та в урядовому кварталі
Страна
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У п'ятницю, 19 березня, підприємці вийдуть на акцію протесту проти локдауну під Київську міську державну адміністрацію, а в понеділок, 22 березня, відбудеться масштабний мітинг на Майдані Незалежності та в урядовому кварталі.

Як пише RegioNews, про це "Стране" повідомив голова руху SaveФОП Сергій Доротич.

"Ми виходимо на акцію протесту під КМДА вже завтра. Головна вимога - скасування рішення щодо посилення карантину в столиці. Це - вбивство бізнесу. Працювати нам знову забороняють, при цьому ні про які компенсації столична влада поки не каже", - сказав він.

Доротич додав, що підприємці планують вийти на Майдан, а потім піти під Кабмін і до Офісу президента.

"За нашими підрахунками, збереться до 10 тисяч чоловік - зі столиці та регіонів. Будемо вимагати від влади дати нам спокійно працювати, скасувати непомірну фіскалізацію ФОПів, зберегти спрощенку", - сказав Доротич.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що у Києві з 20 березня вводять локдаун.

Україна Київ підприємці локдаун ФОП

 
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