На Куреневке в Киеве провалился асфальт: стала известна причина

Провал асфальта на Куреневке в Киеве: названо причину происшествия

Провал асфальта на Куреневке в Киеве: названо причину происшествия

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В Киеве на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской произошла авария. Из-за этого движение транспорта ограничено.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации в своем Telegram.

"Авария на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской локализована. Движение транспорта ограничено. Водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет. Проводятся работы по установке перекачки стоков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.

Напомним, ранее сообщалось, что на столичной Куреневке провалился асфальт.