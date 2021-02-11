На Куреневке в Киеве провалился асфальт: стала известна причина
Провал асфальта на Куреневке в Киеве: названо причину происшествия
Провал асфальта на Куреневке в Киеве: названо причину происшествия
В Киеве на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской произошла авария. Из-за этого движение транспорта ограничено.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации в своем Telegram.
"Авария на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской локализована. Движение транспорта ограничено. Водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет. Проводятся работы по установке перекачки стоков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.
Напомним, ранее сообщалось, что на столичной Куреневке провалился асфальт.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0