У столиці впав будівельний кран
Про постраждалих в результаті падіння крана не повідомляється
Про постраждалих в результаті падіння крана не повідомляється
Вранці 19 лютого під час демонтажних робіт в Києві впав будівельний кран.
Надзвичайна подія сталася за адресою сім'ї Хохлових, 8, інформує RegioNews з посиланням на "Київ оперативний".
Про постраждалих в результаті падіння крана не повідомляється.
Державна служба з надзвичайних ситуацій поки що не дає ніякої інформації про подію.
Нагадаємо, минулого тижня на Куренівці в Києві провалився асфальт.
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