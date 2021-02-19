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19 лютого 2021, 12:52 651

У столиці впав будівельний кран

19 лютого 2021, 12:52 651
Читайте также на русском языке
Про постраждалих в результаті падіння крана не повідомляється
Про постраждалих в результаті падіння крана не повідомляється
Фото: Київ оперативний
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Вранці 19 лютого під час демонтажних робіт в Києві впав будівельний кран.

Надзвичайна подія сталася за адресою сім'ї Хохлових, 8, інформує RegioNews з посиланням на "Київ оперативний".

Про постраждалих в результаті падіння крана не повідомляється.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поки що не дає ніякої інформації про подію.

Нагадаємо, минулого тижня на Куренівці в Києві провалився асфальт.

Україна Київ поліція НП ремонт

 
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