У столиці впав будівельний кран

Про постраждалих в результаті падіння крана не повідомляється

Про постраждалих в результаті падіння крана не повідомляється

Фото: Київ оперативний

Вранці 19 лютого під час демонтажних робіт в Києві впав будівельний кран.

Надзвичайна подія сталася за адресою сім'ї Хохлових, 8, інформує RegioNews з посиланням на "Київ оперативний". Про постраждалих в результаті падіння крана не повідомляється. Державна служба з надзвичайних ситуацій поки що не дає ніякої інформації про подію. Нагадаємо, минулого тижня на Куренівці в Києві провалився асфальт.

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