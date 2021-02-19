В Киеве полиция ищет взрывчатку в учебном заведении
Речь идет об одном из учебных заведений в Днепровском районе
Речь идет об одном из учебных заведений в Днепровском районе
В Киеве сообщили о минировании одного из учебных заведений в Днепровском районе. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции пишет RegioNews.
Сообщение о минировании учебного заведения поступило по спецлинии 102. После этого, на место происшествия были отправлены следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб.
В ведомстве отмечается, что сейчас проводится эвакуация учащихся и персонала. После проверки события, ей будет предоставлена правовая квалификация.
Напомним, накануне в столице "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости".
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