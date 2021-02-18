В столице "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости"
Пересадочные узлы закрыты на вход и выход
Пересадочные узлы закрыты на вход и выход
В Киев после звонка о минировании закрыли две станции метро: "Дворец спорта" и "Майдан Независимости".
Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews.
Станции "Дворец спорта" и "Майдан Независимости", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - говорится в сообщении.
Ранее, 5 февраля в Одессе задержали "серийного" минера судов. "Минировал" суды, чтобы срывать судебные процессы, в которых фигурировал.
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