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18 февраля 2021, 13:02 45

В столице "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости"

18 февраля 2021, 13:02 45
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Пересадочные узлы закрыты на вход и выход
Пересадочные узлы закрыты на вход и выход
Фото: из открытых источников
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В Киев после звонка о минировании закрыли две станции метро: "Дворец спорта" и "Майдан Независимости".

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews.

Станции "Дворец спорта" и "Майдан Независимости", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - говорится в сообщении.

Ранее, 5 февраля в Одессе задержали "серийного" минера судов. "Минировал" суды, чтобы срывать судебные процессы, в которых фигурировал.

метро Киев минирование полиция спасатели

 
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