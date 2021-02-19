У Києві поліція шукає вибухівку у навчальному закладі

Йдеться про один із навчальних закладів у Дніпровському районі

Йдеться про один із навчальних закладів у Дніпровському районі

Фото з відкритих джерел

У Києві повідомили про мінування одного із навчальних закладів у Дніпровському районі. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, пише RegioNews.

Повідомлення про мінування навчального закладу надійшло по спецлінії 102. Після цього, на місце події були відправлені слідчо-оперативна група територіального управління поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб.

У відомстві зазначається, що наразі проводиться евакуація учнів та персоналу. Після перевірки події, їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, напередодні у столиці "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".