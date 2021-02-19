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19 лютого 2021, 11:44 224

У Києві поліція шукає вибухівку у навчальному закладі

19 лютого 2021, 11:44 224
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Йдеться про один із навчальних закладів у Дніпровському районі
Йдеться про один із навчальних закладів у Дніпровському районі
Фото з відкритих джерел
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У Києві повідомили про мінування одного із навчальних закладів у Дніпровському районі. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, пише RegioNews.

Повідомлення про мінування навчального закладу надійшло по спецлінії 102. Після цього, на місце події були відправлені слідчо-оперативна група територіального управління поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб.

У відомстві зазначається, що наразі проводиться евакуація учнів та персоналу. Після перевірки події, їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, напередодні у столиці "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".

Україна Київ мінування поліція правоохоронці

 
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