У Києві поліція шукає вибухівку у навчальному закладі
Йдеться про один із навчальних закладів у Дніпровському районі
Йдеться про один із навчальних закладів у Дніпровському районі
У Києві повідомили про мінування одного із навчальних закладів у Дніпровському районі. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, пише RegioNews.
Повідомлення про мінування навчального закладу надійшло по спецлінії 102. Після цього, на місце події були відправлені слідчо-оперативна група територіального управління поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб.
У відомстві зазначається, що наразі проводиться евакуація учнів та персоналу. Після перевірки події, їй буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, напередодні у столиці "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".
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