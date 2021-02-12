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12 февраля 2021, 11:40 1603

На Житомирщине горел пассажирский поезд - ГСЧС

12 февраля 2021, 11:40 1603
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Движение по железнодорожным путям уже восстановлено
Движение по железнодорожным путям уже восстановлено
Фото: ГСЧС
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В Житомирской области вблизи села Красноселка Коростенского района в тепловозе пассажирского поезда сообщением Львов-Бахмут произошел пожар.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

На месте спасатели выяснили, что пожар охватил 20 кв.м дизельной установки тепловоза.

Благодаря оперативным действиям в 02:57 пожар локализован, в 03:58 - ликвидирован на площади 20 кв.м. Травмированных и погибших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

На тушение пожара от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

В 05:00 движение по железнодорожным путям восстановлено. Причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, на столичном Подоле загорелся снегоуборочный трамвай.

транспорт поезд пожар спасатели ГСЧС

 
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