На Житомирщине горел пассажирский поезд - ГСЧС
Движение по железнодорожным путям уже восстановлено
Движение по железнодорожным путям уже восстановлено
В Житомирской области вблизи села Красноселка Коростенского района в тепловозе пассажирского поезда сообщением Львов-Бахмут произошел пожар.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
На месте спасатели выяснили, что пожар охватил 20 кв.м дизельной установки тепловоза.
Благодаря оперативным действиям в 02:57 пожар локализован, в 03:58 - ликвидирован на площади 20 кв.м. Травмированных и погибших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
На тушение пожара от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
В 05:00 движение по железнодорожным путям восстановлено. Причина пожара устанавливается специалистами.
Напомним, на столичном Подоле загорелся снегоуборочный трамвай.
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