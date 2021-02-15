В Украине из-за непогоды ограничено движение грузовиков в четырех областях - ГСЧС

На въездах в столицу продолжают функционировать 8 пунктов обогрева

На въездах в столицу продолжают функционировать 8 пунктов обогрева

Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 15 февраля для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действует ограничение движения грузовиков на отдельных участках дорог в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники будут действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей", - говорится в сообщении.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечены более 1490 человек и 1153 единиц техники.

Спасатели предупредили, что наблюдается местами слабый снег в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.

Напомним, что по состоянию на 14 февраля в Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения оставались 11 населенных пунктов в Черновицкой и Житомирской областях.