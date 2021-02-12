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12 февраля 2021, 13:04 416

Под зданием админсуда протестовали против переименования проспекта Бандеры

12 февраля 2021, 13:04 416
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Активисты требовали ликвидации ОАСК
Фото: LB.ua
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Под зданием Окружного административного суда состоялась акция протеста за отмену переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Lb.ua.

Участники акции требовали ликвидировать Окружной админсуд Киева за принятия антиукраинских решений.

Известно, что Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании улицы Суворова и Московского проспекта.

Напомним, 11 февраля стало известно, что ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве.

КГГА обжалует решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры.

оаск суд митинг протесты улица

 
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