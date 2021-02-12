Под зданием админсуда протестовали против переименования проспекта Бандеры
Активисты требовали ликвидации ОАСК
Активисты требовали ликвидации ОАСК
Под зданием Окружного административного суда состоялась акция протеста за отмену переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Lb.ua.
Участники акции требовали ликвидировать Окружной админсуд Киева за принятия антиукраинских решений.
Известно, что Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании улицы Суворова и Московского проспекта.
Напомним, 11 февраля стало известно, что ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве.
КГГА обжалует решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"