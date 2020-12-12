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12 декабря 2020, 12:24 412

Масштабный пожар в центре Киева: горят торговые павильоны возле железнодорожных касс

12 декабря 2020, 12:24 412
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Прилегающие улицы окутано черным дымом, пожарных пока нет
Прилегающие улицы окутано черным дымом, пожарных пока нет
Пожар (скриншот видео)
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В центре Киева горят торговые павильоны возле железнодорожных касс и гостиницы «Экспресс» на бульваре Шевченко.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Политика страны", передает RegioNews.

Грандиозный пожар в центре Киева. Горит торговый павильон вблизи железнодорожных касс и гостиницы "Экспресс" на бульваре Шевченко", - прокомментировала видео его автор Анастасия Браткова.

Отмечается, что ни одной пожарной машины на момент съемки видео в районе пожара не было.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что в Полтаве горит историческое здание: центр перекрыт. Пожар в здании-памятке архитектуры в центре Полтаве вспыхнул около четырех часов утра. Загорелось историческое здание 1810 года постройки. Общая площадь пожара составила около 600 кв м.

В тот же день в Киеве произошел пожар на улице Набережно-Крещатицкой, 21 рядом с метро Почтовая площадь

Киев пожар огонь видео дым
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