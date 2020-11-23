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23 ноября 2020, 14:09 322

В "Музей Революции достоинства" снова пришли с проверкой правоохранители

23 ноября 2020, 14:09 322
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Новая проверка связана с экспертизой строительства музея
Новая проверка связана с экспертизой строительства музея
Фото: Facebook
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В Национальном музее Революции достоинства заявляют, что правоохранители 23 ноября пришли к ним с новой проверкой.

Об этом говорится в сообщении на странице музея в Facebook, передает RegioNews.

У нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а МУЗЕЯ, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм", - говорится в сообщении музея.

Напомним, 19 ноября полиция пришла с обысками в музей Революции достоинства, обыски также прошли дома у директора музея.

Позже в СБУ заявили, что подозревает руководство музея Революции Достоинства в хищении 111 млн грн.

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