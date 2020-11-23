У "Музей Революції гідності" знову прийшли з перевіркою правоохоронці

Нова перевірка пов'язана з експертизою будівництва музею

Нова перевірка пов'язана з експертизою будівництва музею

Фото: Facebook

У Національному музеї Революції гідності заявляють, що правоохоронці 23 листопада прийшли до них з новою перевіркою.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці музею в Facebook, передає RegioNews.

У нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а МУЗЕЮ, навіть проєктування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність", - йдеться у повідомленні музею.

Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.

Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.