У "Музей Революції гідності" знову прийшли з перевіркою правоохоронці
Нова перевірка пов'язана з експертизою будівництва музею
Нова перевірка пов'язана з експертизою будівництва музею
У Національному музеї Революції гідності заявляють, що правоохоронці 23 листопада прийшли до них з новою перевіркою.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці музею в Facebook, передає RegioNews.
У нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а МУЗЕЮ, навіть проєктування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність", - йдеться у повідомленні музею.
Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.
Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.
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