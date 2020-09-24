Мэра Черкасс Бондаренко хотят отстранить от выполнения должностных обязанностей

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте городского совета

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте городского совета

На сайте Черкасской городского совета зарегистрировали петицию об отстранении городского головы Анатолия Бондаренко от выполнения его должностных обязанностей.

Об этом пишет RegiioNews со ссылкой на сайт Черкасского городского совета.

Автором инициативы стал Вячеслав Керей. За неполных два дня петицию подписали уже 94 человека.

Автор требует отстранить Анатолия Бондаренко от выполнения обязанностей городского головы, а горсовету рассмотреть вопрос о выражении недоверия городскому голове.

Вячеслав Керей аргументировал свою позицию несколькими причинами.

Последний год деятельность черкасского городского головы направлена не на развитие города и повышение благосостояния его жителей, а на собственное обогащение и личный пиар. Ведь зарплата Анатолия Бондаренко в 2018 году составила 744 тыс. 564 грн., а уже в 2019 году – 1 млн. 41 тыс. 244 грн", - говорится в петиции.

Кроме этого, по мнению автора, Бондаренко и его окружение используют общину Черкасс в собственных интересах.

Действующий городской голова и его соратники запустили новую "страшилку", будто кандидат на должность городского головы Черкасс от партии "Слуга Народа" хочет разместить в Черкассах "завод по переработке опасных отходов со всей Европы и стран СНГ", который будет вредить экологии города. Однако это является лишь ложным обвинением со стороны действующей власти, ведь подобные предприятия существуют уже во многих странах мира и считаются лучшим решением для переработке техники, фунционирующей на основе фреона", - отмечает автор.

По мнению Вячеслава Керея, подобными заявлениями мэр желает отвлечь внимание жителей города от реальных проблем горожан – завышенных тарифов, отсутствия рабочих мест, коррупции, неубранных улиц, низкого качества городской медицины, опасной криминогенной ситуации в городе и нагнетает страхи среди населения.

Напомним, известный волонтер отказался идти на выборы с мэром Черкасс Бондаренко.