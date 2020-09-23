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23 сентября 2020, 12:11 5

Под Киевом горел жилой комплекс: есть пострадавший

23 сентября 2020, 12:11 5
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Пожар произошел из-за взрыва топлива в камине
Пожар произошел из-за взрыва топлива в камине
Фото: Нацполиция
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Под Киевом в Софиевской Борщаговке утром, 23 сентября, произошел крупный пожар в жилом комплексе. Пострадал владелец квартиры, он самостоятельно пытался потушить пламя, однако ему это не удалось.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

Возгорание возникло на улице Боголюбова, 5 в 5:25 утра. Огонь быстро распространился. Три квартиры выгорели полностью, еще две повреждены. Пострадал владелец квартиры, где возникло возгорание", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар возник на 6 этаже в одной из квартир, владелец разжигал камин и именно это привело к пожару. Спасатели вывели из квартиры мужчину, который получил ожоги. Сейчас он находится в больнице.

Было эвакуировано около 100 жителей дома, 263 квартиры отключены от газоснабжения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 196 (неосторожное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в понедельник в Дарницком районе Киева пожар, начавшийся на свалке 20 сентября, перекинулся на торфяники.

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