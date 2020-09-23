Под Киевом горел жилой комплекс: есть пострадавший
Под Киевом в Софиевской Борщаговке утром, 23 сентября, произошел крупный пожар в жилом комплексе. Пострадал владелец квартиры, он самостоятельно пытался потушить пламя, однако ему это не удалось.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.
Возгорание возникло на улице Боголюбова, 5 в 5:25 утра. Огонь быстро распространился. Три квартиры выгорели полностью, еще две повреждены. Пострадал владелец квартиры, где возникло возгорание", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пожар возник на 6 этаже в одной из квартир, владелец разжигал камин и именно это привело к пожару. Спасатели вывели из квартиры мужчину, который получил ожоги. Сейчас он находится в больнице.
Было эвакуировано около 100 жителей дома, 263 квартиры отключены от газоснабжения.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 196 (неосторожное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в понедельник в Дарницком районе Киева пожар, начавшийся на свалке 20 сентября, перекинулся на торфяники.