Шахтеры из Кривого Рога начали бессрочный протест в Киеве

Переговоры относительно требований горняков зашли в тупик

Переговоры относительно требований горняков зашли в тупик

Фото: из открытых источников

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что делегация шахтеров Криворожского железорудного комбината приняла решение продолжить протест в Киеве, объявив его бессрочным.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Делегация от горняков Кривого Рога приняла решение остаться и продолжить протест в столице", - говорится в сообщении.

По его словам, переговоры относительно требований горняков зашли в тупик, люди продолжают находиться под землей.

"Остались свыше 190 человек, остались самые сильные, не только физически, но и психологически, с сильной волей. Однако если они будут находиться под землей еще пять или более суток, это грозит потерей их здоровья... Поэтому очень важно, чтобы нас слышали здесь, в Киеве, видели, что люди пытаются защитить себя, свои семьи”, - подчеркнул Волынец.

Ранее сообщалось, что уже вторую неделю продолжается подземная забастовка на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината.