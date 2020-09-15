09:49  15 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 3 тысячи новых случаев заражения
09:29  15 сентября
Избиение Балуха: полиция расследует четыре версии нападения на бывшего политзаключенного
08:14  15 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили "минские" договоренности
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2020, 15:06 7

Шахтеры из Кривого Рога начали бессрочный протест в Киеве

15 сентября 2020, 15:06 7
Читайте також українською мовою
Переговоры относительно требований горняков зашли в тупик
Переговоры относительно требований горняков зашли в тупик
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что делегация шахтеров Криворожского железорудного комбината приняла решение продолжить протест в Киеве, объявив его бессрочным.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Делегация от горняков Кривого Рога приняла решение остаться и продолжить протест в столице", - говорится в сообщении.

По его словам, переговоры относительно требований горняков зашли в тупик, люди продолжают находиться под землей.

"Остались свыше 190 человек, остались самые сильные, не только физически, но и психологически, с сильной волей. Однако если они будут находиться под землей еще пять или более суток, это грозит потерей их здоровья... Поэтому очень важно, чтобы нас слышали здесь, в Киеве, видели, что люди пытаются защитить себя, свои семьи”, - подчеркнул Волынец.

Ранее сообщалось, что уже вторую неделю продолжается подземная забастовка на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината.

шахтеры зарплаты протесты власть работа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Буковине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Все блоги »