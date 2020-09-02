Доступ к киевской мэрии ограничили до 31 октября

Ограничения ввели для предотвращения коронавируса

Ограничения ввели для предотвращения коронавируса

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Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета, пишет RegioNews.

Согласно распоряжению мэра столицы Виталия Кличко №1326, до комплекса на Крещатике, 36 смогут попасть только работники структурных подразделений КМР и КГГА, которые имеют соответствующие удостоверения. Доступ общественности и представителей СМИ ограничено до 31 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Обращение к городского голове, Киевсовету и КГГА принимаются на соответствующие электронные адреса или обычной почтой. Письма можно оставлять в специальных ящиках возле центрального входа в здание на Крещатике, 36. Постоянные комиссии и пленарные заседания Киевского городского совета будут транслироваться онлайн.

Напомним, в августе в Одесской мэрии зафиксировали вспышку коронавирус.