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02 сентября 2020, 19:28 2

Доступ к киевской мэрии ограничили до 31 октября

02 сентября 2020, 19:28 2
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Ограничения ввели для предотвращения коронавируса
Ограничения ввели для предотвращения коронавируса
Фото из открытых источников
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Киевская городская власть продлила временное ограничение доступа граждан в здание мэрии, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета, пишет RegioNews.

Согласно распоряжению мэра столицы Виталия Кличко №1326, до комплекса на Крещатике, 36 смогут попасть только работники структурных подразделений КМР и КГГА, которые имеют соответствующие удостоверения. Доступ общественности и представителей СМИ ограничено до 31 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Обращение к городского голове, Киевсовету и КГГА принимаются на соответствующие электронные адреса или обычной почтой. Письма можно оставлять в специальных ящиках возле центрального входа в здание на Крещатике, 36. Постоянные комиссии и пленарные заседания Киевского городского совета будут транслироваться онлайн.

Напомним, в августе в Одесской мэрии зафиксировали вспышку коронавирус.

Киев КГГА Киевсовет мэр карантин коронавирус
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