Доступ к киевской мэрии ограничили до 31 октября
Киевская городская власть продлила временное ограничение доступа граждан в здание мэрии, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.
Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета, пишет RegioNews.
Согласно распоряжению мэра столицы Виталия Кличко №1326, до комплекса на Крещатике, 36 смогут попасть только работники структурных подразделений КМР и КГГА, которые имеют соответствующие удостоверения. Доступ общественности и представителей СМИ ограничено до 31 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
Обращение к городского голове, Киевсовету и КГГА принимаются на соответствующие электронные адреса или обычной почтой. Письма можно оставлять в специальных ящиках возле центрального входа в здание на Крещатике, 36. Постоянные комиссии и пленарные заседания Киевского городского совета будут транслироваться онлайн.
Напомним, в августе в Одесской мэрии зафиксировали вспышку коронавирус.