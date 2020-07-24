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24 июля 2020, 18:39

СБУ усилила меры безопасности в Киеве

24 июля 2020, 18:39
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Силовики постоянно дежурят в местах массового пребывания людей
Фото из открытых источников
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После событий в Луцке в столице установили «желтый» уровень террористических угроз.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как сообщил начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе, несмотря на большое количество стратегических объектов в столице.

Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона.

Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

Напомним, 21 июля, после захвата заложников "луцким террористом" Нацполиция усилила меры безопасности в девяти регионах государства.

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