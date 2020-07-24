СБУ посилила заходи безпеки у Києві

Силовики постійно чергують у місцях масового перебування людей

Силовики постійно чергують у місцях масового перебування людей

Фото з відкритих джерел

Після подій у Луцьку в столиці встановили «жовтий» рівень терористичних загроз.

Про це пише RegioNews з посиланням на СБУ.

Як повідомив начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник Олег Головаш, після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні, зважаючи на велику кількість стратегічних об`єктів у столиці.

Крім того, вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону.

Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.

Нагадаємо, 21 липня, після захоплення заручників "луцьким терористом" Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти регіонах держави.