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СБУ посилила заходи безпеки у Києві
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24 липня 2020, 18:39

СБУ посилила заходи безпеки у Києві

24 липня 2020, 18:39
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Силовики постійно чергують у місцях масового перебування людей
Силовики постійно чергують у місцях масового перебування людей
Фото з відкритих джерел
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Після подій у Луцьку в столиці встановили «жовтий» рівень терористичних загроз.

Про це пише RegioNews з посиланням на СБУ.

Як повідомив начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник Олег Головаш, після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні, зважаючи на велику кількість стратегічних об`єктів у столиці.

Крім того, вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону.

Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.

Нагадаємо, 21 липня, після захоплення заручників "луцьким терористом" Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти регіонах держави.

небезпека СБУ Київ безпека терористи
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