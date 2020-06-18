Под Радой митинг: протестуют за отставку Авакова

Здание Верховной Рады Украины охраняют правоохранители

Здание Верховной Рады Украины охраняют правоохранители

Фото: РБК

Под Верховной Радой протестуют около 100 человек с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Участники акции пришли с плакатами, на которых написано: "Защитите от произвола "правоохранителей", "Кагарлык - дело Авакова", "Павел Шеремет - дело Авакова".

Ситуация под Радой контролируют правоохранители.

Напомним, 5 июня в Киеве под зданием Верховной Рады состоялась акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Митингующие привезли автомобиль УАЗ 469, на таких авто ездила милиция в 90-х. Активисты назвали его памятником полицейской реформы, перевернули на бок и забросали файерами.