13:41  18 июня
Результата нет: под ОП уже десятые сутки голодают побратимы убитого "Сармата"
12:31  18 июня
На Одесчине закрыли целый район на карантин
11:39  18 июня
Рада не поддержала программу деятельности правительства: не хватило голосов
UA | RU
UA | RU
18 июня 2020, 11:52 21

Под Радой митинг: протестуют за отставку Авакова

18 июня 2020, 11:52 21
Читайте також українською мовою
Здание Верховной Рады Украины охраняют правоохранители
Здание Верховной Рады Украины охраняют правоохранители
Фото: РБК
Читайте також
українською мовою

Под Верховной Радой протестуют около 100 человек с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Участники акции пришли с плакатами, на которых написано: "Защитите от произвола "правоохранителей", "Кагарлык - дело Авакова", "Павел Шеремет - дело Авакова".

Ситуация под Радой контролируют правоохранители.

Напомним, 5 июня в Киеве под зданием Верховной Рады состоялась акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Митингующие привезли автомобиль УАЗ 469, на таких авто ездила милиция в 90-х. Активисты назвали его памятником полицейской реформы, перевернули на бок и забросали файерами.

ВР Арсен Аваков протест митинг отставка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »