Коронавирус в Украине: медики фиксируют спад новых случаев болезни

За прошедшие сутки заразились 340 человек, что меньше, чем сутками ранее

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За прошедшие сутки заразились 340 человек, что меньше, чем сутками ранее

В стране по состоянию на 1 июня выявили 24 012 случаев коронавирусной инфекции, общее количество летальных случаев составляет 718 человек, за минувшие сутки умерли 10 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За прошедшие сутки заболело 340 человек, из них 13 детей и 79 медработников. Зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 152 пациента", - говорится в сообщении.

За вермя пандемии 9 690 человек выздоровели, из которых 152 - за последние сутки. Также с начала пандемии COVID-19 заболело 1725 детей и 4621 медработник.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Киеве - 58, Ровенской области - 57, Львовской области - 31.

Ситуация в регионах Украины выглядит следующим образом:

Винницкая область — 1005 случаев;

Волынская область — 932 случая;

Днепропетровская область — 942 случая;

Донецкая область — 163 случая;

Житомирская область — 742 случая;

Закарпатская область — 1206 случаев;

Запорожская область — 447 случаев;

Ивано-Франковская область — 1420 случаев;

Кировоградская область — 514 случаев;

г. Киев — 3043 случая;

Киевская область — 1600 случаев;

Львовская область — 1700 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Николаевская область — 294 случая;

Одесская область — 896 случаев;

Полтавская область — 270 случаев;

Ровенская область — 1770 случаев;

Сумская область — 170 случаев;

Тернопольская область — 1176 случаев;

Харьковская область — 1083 случая;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 454 случая;

Черновицкая область — 3377 случаев;

Черкасская область — 406 случаев;

Черниговская область — 177 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки было совершено 8015 тестирований, из них 6622 исследования методом ПЦР, а также 1393 ИФА-тестирования.

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