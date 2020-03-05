В киевском метро запускают 4G интернет

В четверг, 5 марта, в столичном метрополитене проведут демонстрационный запуск стандарта интернет 4G

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В четверг, 5 марта, в столичном метрополитене проведут демонстрационный запуск стандарта интернет 4G

Об этом Укринформу сообщили в пресс служба мобильного оператора lifecell, пишет RegioNews.

"Демонстрационный запуск 4G в Киевском метро состоится 5 марта, на станции" Академгородок ", - говорится в сообщении.

Во время презентации пассажиров проинформируют о деталях развертывания стандарта 4G в киевской подземке, планы запуска на всех станциях и о трудностях, с которыми сталкиваются операторы при реализации проекту. Желающие смогут протестировать скоростной мобильный интернет под землей на собственных смартфонах.

На март 2020 года запланировано внедрение 4G интернета на восьми станциях киевского метро, ​​а в конце 2020-начале 2021 он должен появиться на всех станциях и тоннелях.