Фото: прокуратура

Происшествие случилось 7 сентября около 17:30 на территории мебельного цеха в одном из сел Красненской громады в Золочевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбы полиции и прокуратуры.

Во время выполнения работ 17-летнего парня затянуло внутрь прессовочного станка. От полученных тяжелых травм подросток, житель поселка Красное, умер на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Идет расследование, назначен ряд экспертиз, а также устанавливаются лица, ответственные за соблюдение правил безопасности на производстве.

Напомним, в августе в Виннице на предприятии погиб рабочий. При выполнении ремонта шнекового погрузчика мужчина потерял равновесие и упал.