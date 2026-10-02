Потрощив машини та намагався сховатися: у Хмельницьку затримали п'яного водія

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Водія автомобіля Daewoo, який скоїв ДТП та залишив місце події, виявили патрульні. Під час спілкування з кермувальником інспектори зафіксували у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2,57 проміле

Про це повідомляє патрульна поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

За даними патрульної поліції, водій Daewoo допустив зіткнення з автомобілями Mercedes та Hyundai. Після ДТП він залишив місце події.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування автомобіля. Транспортний засіб виявили на вулиці Степана Бандери.

Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд показав 2,57 проміле алкоголю.

На кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали за чотирма статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, протокол оформили за ст. 122-4 КУпАП — залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.

Також водія притягуватимуть за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, адміністративні матеріали склали за ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом без пред’явлення реєстраційного документа на транспортний засіб у передбачений законом спосіб.

Четвертий матеріал стосується ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Нагадаємо, вдень 29 вересня на Черкащині на трасі автокран зіткнувся з легковиком. Загинули двоє людей – водій та пасажир автівки.