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17 сентября 2026, 18:59

В Харьковской области агента ГРУ приговорили к 15 годам за подрыв железной дороги и подготовку диверсий

17 сентября 2026, 18:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Харьковской области 55-летнего мужчину, который сотрудничал с российской военной разведкой, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, он пытался организовать диверсию на железной дороге, передавал российской стороне разведданные об украинских военных и объектах критической инфраструктуры, а также готовил новый подрыв.

В обмен на сотрудничество российская спецслужба, по данным следствия, обещала помочь мужчине выехать в оккупированный Северодонецк в Луганской области, откуда он родом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в июне 2025 года мужчина, работавший мастером аварийно-восстановительных работ одного из коммунальных предприятий Харькова, начал контактировать с лицом, находившимся на территории России и действовавшим в интересах ГРУ ГШ ВС РФ. Он согласился выполнять задачи русского куратора.

Сначала агент установил на железнодорожном пути в пригороде Харькова самодельный металлический сбрасывающий башмак. Устройство должно было вызвать схождение поезда с рельсов, однако аварии не произошло.

После этого, по инструкциям куратора, мужчина начал готовить подрыв железнодорожного пути. Компоненты для изготовления взрывного устройства российская сторона передала с помощью беспилотника.

Собрав взрывчатку, мужчина заложил ее на пути и совершил подрыв. В результате взрыва железнодорожное полотно было повреждено, а перегон закрыли для движения поездов.

Кроме диверсионной деятельности, осужденный передавал российскому куратору информацию о местах дислокации украинских военнослужащих и объектах критической инфраструктуры. Также он готовил еще одну диверсию.

В октябре 2025 года правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При обыске у него изъяли взрывное устройство и комплектующие для его активации.

При рассмотрении дела судом мужчина находился под стражей. В суде он признал свою вину.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал его виновным в государственной измене, диверсии, законченном покушении и готовке к диверсии, а также незаконном приобретении и хранении взрывного устройства и взрывчатых веществ.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Ровно неизвестные из-за Telegram пытались завербовать 13-летнего подростка для поджогов автомобилей за денежное вознаграждение. Парень рассказал о предложении матери, после чего она обратилась в полицию.

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