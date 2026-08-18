Птица могла вызвать падение Су-24М на Хмельнитчине: что выяснило ГБР

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований продолжают устанавливать обстоятельства падения военного самолета Су-24М в Хмельницкой области, в результате которого погибли два пилота

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолета. Следователи также получили результаты служебного расследования, проведенного командованием Воздушных сил ВСУ, и назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу.

Согласно данным бортового регистратора, в ходе полета отказали элементы системы управления на левом крыле. После этого самолет потерял управляемость и стал вращаться вокруг своей оси. Падение произошло с высоты более 600 метров, а скорость самолета достигала 809 км/ч.

По предварительным выводам служебного расследования Воздушных Сил ВСУ, повреждение самолета могло повлечь внешний фактор – столкновение с птицей. В то же время эта версия еще нуждается в экспертном подтверждении.

Назначенная следователями авиационно-техническая экспертиза должна установить, могли ли обнаруженные повреждения привести к критической потере управляемости, а также имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолетом и предотвратить катастрофу.

Эксперты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделают по завершении всех назначенных экспертиз.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса – нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу или другие тяжкие последствия.

Напомним, трагедия произошла 16 июня около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области. Самолет в тот день совершал второй вылет. Оба члена экипажа погибли – майор Загорулько Богдан Григорьевич и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.