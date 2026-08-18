Птах міг спричинити падіння Су-24М на Хмельниччині: що з'ясувало ДБР

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань продовжують встановлювати обставини падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області, внаслідок якого загинули двоє пілотів

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Наразі фахівці завершили розшифрування бортового реєстратора літака. Слідчі також отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

Згідно з даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість та почав обертатися навколо своєї осі. Падіння відбулося з висоти понад 600 метрів, а швидкість літака сягала 809 км/год.

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних Сил ЗСУ, пошкодження літака міг спричинити зовнішній чинник – зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Призначена слідчими авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження призвести до критичної втрати керованості, а також чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі.

Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи зроблять після завершення всіх призначених експертиз.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, трагедія сталася 16 червня близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Літак того дня виконував другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули – майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.