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19 июня 2026, 16:47

Изнасиловал 13-летнюю девочку: в Харьковской области будут судить 19-летнего родственника

19 июня 2026, 16:47
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, надругавшегося над падчерицей своего дяди на Харьковщине. Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Преступление произошло в конце января 2026 в одном из населенных пунктов Берестинского района.

19-летний парень приехал в гости к своему дяде и, дождавшись, пока мужчины не будет дома, изнасиловал его 13-летнюю падчерицу. После совершенного угрожал девочке, чтобы она никому не рассказывала о случившемся.
Из-за страха и опасений потерпевшая некоторое время молчала, однако впоследствии решилась рассказать обо всем матери. Женщина немедленно обратилась к стражам порядка.



В марте 2026 года юношу разоблачили и сообщили о подозрении. По ходатайству прокурора он был взят под стражу.



Прокуроры утвердили и направили в суд в отношении 19-летнего парня обвинительный акт по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

В ходе следствия обвиняемый признался в содеянном и искренне раскаялся.

Напомним, что суд приговорил 50-летнего мужчину, который на протяжении двух лет насиловал трех малолетних падчериц, к пожизненному заключению.

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