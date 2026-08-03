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03 серпня 2026, 10:26

Вибухи на полігоні Хмельниччини: ДСНС обстежує територію за допомогою дронів і роботів

03 серпня 2026, 10:26
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Фото: ДСНС Хмельниччини
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На Хмельниччині зведені сили ДСНС України продовжують роботи з ліквідації наслідків вибухів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

До операції залучили піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, фахівців Сил безпілотних систем, офіцерів-рятувальників громад і мобільні класи безпеки

Рятувальники обстежують території поблизу полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор на наявність вибухонебезпечних предметів.

Для цього використовують безпілотники та наземні роботизовані комплекси. Водолази-сапери перевіряють водойми.

Офіцери-рятувальники громад проводять подвірні обходи, спілкуються з мешканцями та нагадують правила мінної безпеки. За потреби вони допомагають людям на місцях.

Також у районі події працюють два мобільні класи безпеки ДСНС. Там дорослим і дітям пояснюють, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, та нагадують правила безпечної поведінки.

Що відомо про вибух на полігоні у Хмельницькому

У пʼятницю, 31 липня, близько 12:00 у Хмельницькому пролунали кілька вибухів. В цей час повітряну тривогу в місті не оголошували.

Згодом стало відомо, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія – вибух із подальшою детонацією.

Унаслідок вибуху четверо військовослужбовців отримали травми, ще з кількома військовими, які перебували на місці події, наразі немає зв’язку.

Правоохоронці проводять перевірку обставин події та встановлюють місцеперебування військових, зв’язок із якими втрачено.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими небезпечними речовинами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

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