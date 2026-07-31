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31 липня 2026, 17:33

Вибухи на полігоні у Хмельницькому: четверо військових у лікарні, ще кілька не виходять на зв'язок

31 липня 2026, 17:33
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На військовому полігоні у Хмельницькому сталася надзвичайна подія із детонацією боєприпасів. За фактом інциденту правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок події травмувалися четверо військовослужбовців. Їх доправили до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Ступінь тяжкості отриманих травм наразі встановлюють.

Також повідомляється про відсутність зв’язку з кількома військовими, які перебували на місці події. Наразі з'ясовується їхнє місцезнаходження.

Правоохоронці вже розпочали допити командування та військовослужбовців частини. Огляд місця події проведуть після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території.

Відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам).

Нагадаємо, у пʼятницю, 31 липня, близько 12:00 у Хмельницькому пролунали кілька вибухів. В цей час повітряну тривогу в місті не оголошували.

Згодом стало відомо, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія – вибух із подальшою детонацією.

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