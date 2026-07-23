Застряла головой в песочнице: на Прикарпатье спасатели помогли малышам

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В Калуше в Ивано-Франковской области спасатели помогли маленькому ребенку, который во время игры застрял головой в деревянной конструкции песочницы на детской площадке

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

На место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью специального инструмента осторожно разрезали элементы деревянной конструкции и высвободили ребенка.

В медицинской помощи малышам не нуждались.

В ГСЧС призывали родителей внимательно следить за детьми во время игр на детских площадках.

"Любые конструкции могут представлять опасность, если использовать их не по назначению или оставлять детей без присмотра взрослых", - подчеркнули спасатели.

Напомним, что в Береговском районе Закарпатской области трехлетняя девочка упала в колодец глубиной около 2,5 метра. Ребенка удалось спасти, его доставили в больницу.