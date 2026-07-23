В Херсонской области за день из-за вражеских обстрелов пострадало 16 мирных жителей

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В Херсонской области на протяжении дня враг применил авиацию и дроны, в результате чего 16 гражданских получили травмы

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 23 июля 2026 года российская армия продолжила систематические обстрелы территории Херсонщины. Применяла авиацию, ствольную артиллерию, минометное оружие и дроны разных типов.

Как отмечается, по состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали 16 человек.

В частности, около 10:30 враг нанес авиационные удары по Херсону. В зоне поражения оказались Корабельный и Центральный районы города – всего семь гражданских получили травмы. Также ранены в результате использования оккупантами БпЛА - семеро в областном центре и двое в Молодежном.

В Херсоне вражеские атаки привели к разрушениям и повреждениям около 35 гражданских объектов, среди которых частные и многоквартирные дома, детская больница, учебные заведения и административное здание, гостиница и торговый центр, автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что войска РФ 23 июля атаковали Херсон 10 КАБами, известно о семи пострадавших.