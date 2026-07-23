В Кировоградской области депутат райсовета организовала схему с фиктивной инвалидностью

Фото: прокуратура Кировоградской области

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры сообщили о подозрении трем участникам схемы, которые, по данным следствия, способствовали незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу во время военного положения

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Среди подозреваемых — 67-летняя депутат одного из районных в городе Кропивницком советов, а также 60-летний мужчина и 64-летняя женщина.

По данным следствия, два участника схемы ранее работали в сфере здравоохранения, хорошо знали порядок оформления медицинской документации и имели профессиональные связи с бывшими коллегами.

Используя эти связи, они организовывали внесение ложных сведений в медицинские документы, оформление справок с вымышленными диагнозами и представление этих материалов на рассмотрение медико-социальной экспертной комиссии. На основании таких документов женщинам устанавливалась вторая группа инвалидности.

После этого их мужья, сыновья или родители получали возможность уехать за границу как лица, сопровождающие человека с инвалидностью.

Следствием задокументировано два эпизода. В одном случае фиктивную инвалидность оформили женщине, чтобы создать основания для выезда мужа и сына. В остальном аналогичную схему использовали для выезда отца другой женщины. За каждый такой пакет услуг участники схемы, по данным следствия, получали по 4 тысячи долларов США.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины - содействие незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенное по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам.

Напомним, что в Кировоградской области сообщили о подозрении директору одного из центров первичной медико-санитарной помощи, подозреваемого в требовании 3 тысяч долларов США за содействие в признании военнообязанного непригодным к военной службе.